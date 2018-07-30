Дело судмедэксперта, проводившего анализ крови мальчика из Балашихи, передали в Мособлсуд

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дела судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови ребенка, сбитого весной в подмосковной Балашихе, передано для рассмотрения по существу в Мособлсуд, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь инстанции Наталья Осипова.

"Железнодорожный городской суд, удовлетворив ходатайство защиты Клейменова, направил дело в Московский областной суд", - сообщила Осипова агентству в понедельник.

По ее словам, указанное ходатайство было заявлено защитой подсудимого, поскольку "в связи с делом Алисовой создано предвзятое общественное мнение".

"Дата и время дальнейшего рассмотрения дела будут определены после поступления материалов дела в Мособлсуд", - добавила пресс-секретарь.

Клейменову предъявлено обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, он проводил судебно-медицинскую экспертизу тела мальчика, погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе в апреле 2017 года, по результатам которой сделал вывод о том, что ребенок в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ноябре прошлого года Басманный суд Москвы временно отстранил его от должности заведующего Железнодорожным отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы московской области.

Виновница аварии, жительница Балашихи Ольга Алисова, 15 июня прошлого года была приговорена Железнодорожным судом к трем годам колонии-поселения за нарушение правил дорожного движения, повлекшего смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Впоследствии Мособлсуд признал приговор законным, оставив его без изменений.