Мособлсуд оставил в силе приговор насмерть сбившей ребенка в Балашихе женщине

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мособлсуд в четверг признал законным приговор Ольге Алисовой, насмерть сбившей шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Железнодорожного городского суда Московской области оставлен без изменения", - сказала представитель суда, уточнив, что 1 марта он вступил в законную силу и стал обязателен для исполнения.

Таким образом, апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы родителей погибшего мальчика, требовавших отменить приговор в связи с мягкостью наказания и отправить дело на пересмотр.

15 ноября прошлого года Железнодорожный суд Подмосковья признал Алисову виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть (ч.3 ст.264 УК РФ), она была приговорена к 3 годам колонии-поселения. Судом также частично был удовлетворен иск родственников погибшего ребенка о взыскании с Алисовой 2,5 млн рублей компенсации морального вреда, а также 60 тысяч рублей, затраченных на погребение.

15 июня 2017 года пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела из-за гибели в апреле во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи) 6-летнего мальчика под колёсами автомобиля, которым управляла 31-летняя Алисова.

Женщина свою вину признала частично. "Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай. Я не могла его видеть", - сказала она.