Возобновлено движение автобусов в сторону Москвы по Ярославскому шоссе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение автобусов подмосковного перевозчика "Мострансавто" по Ярославскому шоссе, приостановленное из-за обрушения надземного перехода в районе Пушкино, частично восстановлено, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

"Возобновлено движение автобусов на маршрутах №316 "Ивантеевка (м/р Детская) - Москва (автостанция ВВЦ)", №317 "Красноармейск - Москва (автостанция ВВЦ)", №451 "Пушкино - Москва (автостанция ВДНХ)" следующих в сторону Москвы. Маршрут №388 из Сергиева Посада в Москву курсирует в объезд через городской округ Пушкино. Из Москвы через Мытищи", - говорится в сообщении.

Полностью движение автобусов на маршрутах будет восстановлено после открытия всех полос для движения на М-8 "Холмогоры" (Ярославское шоссе), добавили в областном Минтрансе.

Ранее "Мострансавто" приостановило движение автобусов по Ярославскому шоссе в связи с аварией в районе Пушкино.

Движение транспорта на Ярославском шоссе было заблокировано во вторник 31 июля после того, как грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного моста на 31-м км трассы в районе города Пушкино, конструкция обрушилась на дорогу. В настоящий момент движение восстановлено.