Движение на Ярославском шоссе в районе обрушения перехода восстановлено

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Движение на участке Ярославского шоссе, где произошла авария с участием самосвала, восстановлено, сообщил "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Движение восстановлено в обоих направлениях", - сказали ведомстве, добавив, что в ликвидации последствий аварии было задействовано 50 человек и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате того, что грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного моста на 31-м км Ярославского шоссе (в районе Пушкино), конструкция обрушилась на дорогу. Движение в районе аварии было заблокировано в обе стороны.

Столичная Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения грузового транспорта по Ярославскому шоссе на время устранения последствий случившегося.