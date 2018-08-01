Главные новости
В РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ РоссииМаксимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублей
Москва

Кота Бегемота похитили из "Булгаковского дома" в Москве

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Музей-театр "Булгаковский Дом" обратился в полицию в связи с похищением сотрудника центра - черного кота Бегемота.

"Свидетели видели сегодня, как некая женщина схватила кота и направилась в сторону Тверской улицы. Все, кто живет и работает в нашем здании, знает, что это музейный кот. Мы уже обратились в полицию", - сообщили "Интерфаксу" в Доме Булгакова в среду.

"Булгаковский Дом" - культурно-просветительский центр, существующий с 2004 года. Находится на Большой Садовой, 10 - в доме, где когда-то жил Михаил Булгаков, и который он описал в романе "Мастер и Маргарита".

Как отметили в центре, Бегемот является штатным сотрудником музея-театра и был похищен прямо с рабочего места - с Большой Садовой, 10. "Кот живет в музее с 2005 года, находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с "адресником" в виде косточки, вес около 6 кг, характер суровый", - отмечают в Булгаковском Доме.

Сотрудники музея просят всех, кому известна любая информация о местонахождении Бегемота и обстоятельствах его похищения, сообщить им об этом по телефону 8-495-970-06-19.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Сергей Собянин
Москва
Адвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. ЛавочкинаАдвокат Третьяков отправлен под арест по делу о хищениях в НПО им. Лавочкина
Защита фигуранта на суде просила учесть, что он не собирается скрыватьсяПодробнее
 Три болельщика ЦСКА арестованы по делу о гибели фаната в драке на Курском вокзалеТри болельщика ЦСКА арестованы по делу о гибели фаната в драке на Курском вокзале
Они будут содержаться под стражей до 27 сентябряПодробнее
 Надземный переход обрушился на Ярославском шоссе в районе Пушкино и перекрыл движениеНадземный переход обрушился на Ярославском шоссе в районе Пушкино и перекрыл движение
Опору конструкции снес грузовикПодробнее
 Петра Верзилова задержали сразу после отбытия 15 суток арестаПетра Верзилова задержали сразу после отбытия 15 суток ареста
Он отбывал наказание за акцию Pussy Riot во время финала чемпионата мира в "Лужниках"Подробнее
Напавший на полицейского у посольства Словакии арестованНапавший на полицейского у посольства Словакии арестован
17-летнему подростку предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органовПодробнее
 Список памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готикиСписок памятников архитектуры Москвы пополнил доходный дом с элементами готики
За более чем 100 лет не изменились ни архитектурное оформление его фасадов, ни планировка этажейПодробнее
 Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человекМитинг против повышения пенсионного возраста в Москве собрал около 2,5 тыс. человек
Накануне на аналогичной акции в столице насчитали шесть с половиной тысяч участниковПодробнее
 Перед дождем температура в Москве достигла максимума с начала годаПеред дождем температура в Москве достигла максимума с начала года
Из-за непогоды отменили концерт британской группы GorillazПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 июля6 фото
31 июля
Фотохроника 31 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКПРФ направила в избирком новую формулировку вопроса для пенсионного референдумаВ миреТела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августаВ РоссииМаксимальная прибавка работающим пенсионерам за 2017 год составит 235 рублейВ РоссииСамозанятых предложили вывести из-под действия Трудового кодексаВ миреПочти 50 человек пострадали в результате аварии самолета в МексикеВ РоссииСотрудники магаданской колонии осуждены за игнорирование издевательств над заключенным

Трамп призвал генпрокурора положить конец "Рашагейту"

ЦБ понизил прогноз прибыли банков РФ в 2018 году

Маршрутки перестанут останавливаться по требованию в Петербурге с июля 2020 года

Ласицкене, Шубенков и Лысенко стали претендентами на звание лучших легкоатлетов Европы в июле

Власти Подмосковья заявили о работах по дегазации на всех работающих полигонах в регионе

Следователь рассказал о водителях и охранниках во главе юрлиц группы "Сумма"

Кудрин рассказал о сокращении числа чиновников в России на треть благодаря цифровизации

Москвичи приносят к Дому журналиста цветы в память о погибших в ЦАР россиянах

Следствие ужесточило обвинение сбежавшим за рубеж фигурантам дела братьев Магомедовых

Следствие ужесточило обвинение сбежавшим за рубеж фигурантам дела братьев МагомедовыхСтало известно, что бывший финансист "Суммы" Александр Кабанов был заключен под стражу почти за два месяца до ареста владельцев группы Подробнее

Василий Березуцкий рассказал о последствиях долгой карьеры в футболе для здоровья

"Мы калечили свое здоровье. Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьезным нарушениям", - сказал спортсмен Подробнее

Инфляция в России оказалось нулевой вторую неделю подряд

Следствие направило за рубеж запросы по делу владельцев группы "Сумма"

Родственники жертв пожаров в Греции подали иски против чиновников, пожарных и полиции

Адвокат обвиняемого в госперевороте генсека ОДКБ попросил власти Армении отпустить его в Москву

Российский суд взыскал с Norex еще 53 млн рублей по иску "Роснефти"

Кота Бегемота похитили из "Булгаковского дома" в Москве

Продажи смартфонов в России в I полугодии выросли на 22,6% в денежном выражении

В Дании вступил в силу запрет на ношение паранджи

В Рособрнадзоре обещали решить вопрос с лицензией Европейского университета к сентябрю

Tele2 во II квартале впервые вышла на прибыль в 1 млрд рублей

Кадыров призвал не приплетать религию к убийству журналистов в ЦАР

В Думе предложили ввести "период охлаждения" для возврата купленных в кредит товаров

Apple завершила III финансовый квартал с рекордной выручкой

Защита заключенного Макарова потребовала арестовать замначальника колонии

Генпрокуратура отчиталась о сокращении числа тяжких преступлений на 22% за полгода

Лавров не будет встречаться с Помпео на полях заседания АСЕАН

Шесть сотрудников ФСИН и двое осужденных стали фигурантами дел во Владимирской области

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru