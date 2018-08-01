Нашелся похищенный из "Булгаковского дома" кот Бегемот

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Похищенный из музея-театра "Булгаковский Дом" черный кот Бегемот найден. Как сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор "Булгаковского дома" Наталья Склярова, кот был обнаружен благодаря полиции в районе Театра имени Моссовета, которая активно подключилась к поискам.

По ее словам, Бегемот чувствует себя нормально, никаких повреждений у него нет. "Он немного взволнован и перепуган. Мы его накормили. Сейчас он уже возвращен в "Булгаковский дом", - рассказала Склярова.

В пресс-службе столичной полиции "Интерфаксу" рассказали, что пропавшего кота хотела приютить прохожая.

"Пропавшее животное было найдено в подсобном помещении одного из соседних домов. Выяснилось, что прохожая увидела на улице напуганное животное и хотела его приютить", - сказал сотрудник пресс-службы.

Днем 1 августа кот, который является сотрудником музея, был украден.

"Свидетели видели сегодня, как некая женщина схватила кота и направилась в сторону Тверской улицы. Все, кто живет и работает в нашем здании, знает, что это музейный кот. Мы уже обратились в полицию", - сообщили "Интерфаксу" в Доме Булгакова.