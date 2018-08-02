В Москве зафиксирован второй день загрязненности воздуха формальдегидом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Второй день подряд специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета фиксируют в Москве повышенные концентрации формальдегида (токсичного бесцветного газа с острым запахом), сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"За прошедшие сутки в городе Москве степень загрязнения атмосферного воздуха была повышенная. В районе Нагорный (ЮАО) максимальная разовая концентрация формальдегида достигала значений 1,1-1,5 ПДК (ПДК для формальдегида - 0,5 мг на 1 кв. м)", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Концентрация других определяемых загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышала.

По прогнозу на 2-3 августа, в Москве и городах Московской области метеоусловия в целом будут способствовать рассеиванию вредных примесей, однако в Росгидромете предупреждают, что из-за яркого солнца возможен рост концентраций формальдегида и повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Накануне сообщалось о том, что концентрация формальдегида в некоторых районах Москвы превысила санитарно-гигиенические нормы.