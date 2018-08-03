Москва

В Москве вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Есть обновление от 12:26

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Третий день подряд на фоне аномальной жары в Москве фиксируются повышенные концентрации формальдегида в атмосферном воздухе, сообщает Росгидромет.

"За прошедшие сутки в городе Москве степень загрязнения атмосферного воздуха была повышенная", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Согласно данным центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, на юго-востоке Москвы максимальные разовые концентрации формальдегида за сутки отмечались более чем в полтора раза выше нормы (в диапазоне 1,2 - 1,7 ПДК), а на юге столицы в районе Печатники почти в полтора раза (1,2 - 1,4 ПДК).

В остальных районах города содержание примеси фиксировалось на уровне до верхней границы нормы (от 0,2 до 1,0 ПДК).

При этом прогноз по рассеиванию вредных веществ по-прежнему неблагоприятный. В целом, метеоусловия 3-4 августа будут способствовать рассеиванию, однако в связи с ярким солнцем "возможен рост концентраций формальдегида и повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха", отмечается в сводке Росгидромета.

1 и 2 августа Росгидромет сообщал о повышенных концентрациях формальдегида в воздухе в некоторых районах Москвы.

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