В Москве 3-5 августа пройдет фестиваль Индонезии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Третий ежегодный фестиваль Индонезии пройдет с 3 по 5 августа в парке "Красная Пресня" в Москве, сообщил журналистам в четверг советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

"Мы собрались накануне третьего Индонезийского фестиваля в Москве, который стартует 3 августа в парке "Красная Пресня". Он продлится до 5 августа, на это время парк превратится в модель Индонезии, и наши потенциальные туристы смогут еще больше узнать о ней", - сказал он.

На фестивале можно будет познакомиться с культурой и традициями Индонезии, ее национальной кухней, побывать в кукольном театре теней и посетить мастер-классы. Кроме того, гости праздника смогут приобрести аутентичные товары и сувениры, которые специально привезут с островов Ява, Бали, Папуа и Суматра.

В прошлом году фестиваль, который проходил в московском саду "Эрмитаж", посетили 120 тысяч человек.