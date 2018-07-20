На Новом Арбате впервые пройдет книжный фестиваль "Букинист"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первый московский книжный фестиваль "Букинист" пройдет в столице с 20 июля по 21 октября сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, фестиваль будет идти на Новом Арбате три месяца. "На четырех фестивальных площадках гости найдут порядка 30 торговых точек с самыми различными книгами, причем многим изданиям на этом букинистическом фестивале уже более ста лет", - отметил глава департамента.

Он также сообщил, что в фестивальных точках общепита можно будет найти интересные блюда, приготовленные по любимым рецептам известных писателей.

Запланированы выставки, презентации книг, открытые встречи с известными писателями, мастер-классы, литературные чтения. Также на площадках пройдут концерты. В частности, актеры театра "Школа драматического искусства" исполнят произведения российских и зарубежных авторов, добавил Немерюк.