Лидера активистов, выступающих против свалки у Коломны, задержали в Подмосковье

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Представители инициативной группы жителей подмосковной Коломны, выступающих против мусорного полигона "Воловичи", сообщили о задержании одного из своих лидеров.

"Сегодня утром к Вячеславу Егорову приехали сотрудники полиции. Вручили повестку, в которой сказано, что в 8:30 надо быть в Колычевском отделе на допросе", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель активистов. По его словам, Егоров отказался идти на допрос, после чего был задержан.

"Позднее стало известно, что Егорову предъявили обвинение по статье 20,2 КоАП РФ - за организацию пикета в Первомайском 7 июля года. По неподтвержденной информации, на него дали показания двое из задержанных 7 июля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Егоров находится в отделении полиции, откуда его доставят в суд.