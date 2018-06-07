Противники свалок в Волоколамске и Коломне остались недовольными "прямой линией"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные активисты, выступающие против мусорных полигонов, разочарованы тем, что их вопросы не были озвучены в ходе "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным, и сомневаются, что проблема полигонов будет решена в ближайшее время.

"Мы чувствуем разочарование по итогам "прямой линии". Проблема остается, как и жители остались один на один с проблемой",- сказал "Интерфаксу" представитель инициативной группы жителей Волоколамска, протестующих против полигона "Ядрово".

Он также выразил разочарование тем, что в ходе "прямой линии" не были озвучены вопросы жителей города, которые они отправляли.

В свою очередь представитель активистов из подмосковной Коломны, протестующих против полигона "Воловичи", Вячеслав Егоров выразил мнение, что в ходе "прямой линии" были озвучены тезисы федеральной программы, но конкретных решений по проблеме подмосковных свалок не прозвучало.

"Проблема практически не была поднята. Стало очевидно, что была озвучена федеральная программа, а тысячи видеобращений никто не показал, и они не обсуждались", - сказал Егоров.

"Тем не менее мы будем продолжать настаивать на вводе технологий, позволяющих обойтись без сжигания мусора, будем выступать за раздельный сбор мусора", - добавил активист.

Тем временем эколог Анатолий Баташов, представляющий общественное движение против мусора в Подмосковье "Экосила 50", позитивно оценил "прямую линию" и выразил мнение, что в проблеме мусорных полигонов важен общественный контроль.

"Путин озвучил созидательную программу действий, нужно брать под козырек и ее выполнять. Самый главный вопрос в том, что отрасль действительно хаотично развивалась, она была недофинансирована, нужны инвестиции, современные решения, нужен учет и контроль",- сказал агентству Баташов.

"За время, пока закрыли полигон Кучино, мы видим серьезные подвижки, полигон в значительной части рекультивирован, работает мощная система дегазации, запущено два факела", - перечислил он.

Эколог считает, что посыл президента правильный, но при этом важно, чтобы сохранялся общественный контроль.

"Это очень важно - выстроить такой же грамотный общественный контроль как на Кучино, на других подмосковных полигонах", - заявил он.

В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сообщил, что до 2024 года в России должно быть построено 200 заводов по утилизации отходов, а вся программа рассчитана на строительство 238 заводов.

При этом, по словам главы государства, "речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании, а речь идет о самых современных предприятиях с новейшими технологиями".

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. Накануне, 26 марта, заместитель главного врача Волоколамской ЦРБ по медицинской части Елена Савченко сообщила, что 222 ребенка и 93 взрослых жителя Волоколамского района обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия с 21 марта.