Москва

Очевидцы сообщили о пожаре в музее Тургенева в Москве

Есть обновление от 10:54

Особняк, в котором находится музей, с 2015 года закрыт на реставрацию

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Экстренные службы проверяют информацию о пожаре в музее Ивана Тургенева в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По словам очевидцев, наблюдается открытое горение фасада. Эта информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг возгорания в здании музея на Остоженке может находиться внутри здания. Он добавил, что наблюдается открытое горение части здания, находящегося на реконструкции.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" сообщили о поступлении заявки о пожаре по адресу ул. Остоженка, 37.

"Дальнейшая информация уточняется",- сказал сотрудник пресс-службы.

Музей Тургенева расположен в здании, построенном после московского пожара 1812 года. В нем в 1840-1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, составившие канву рассказа "Муму". Музей Тургенева в данном здании основан в 2007 году. Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В сентябре 2015 года особняк закрылся на реставрацию.

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