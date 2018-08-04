Пожар в музее Тургенева в Москве ликвидировали

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарным удалось справиться с возгоранием в столичном музее Ивана Тургенева, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Около 10:45 - ликвидация", - сказал собеседник агентства.

Между тем, столичный главк МЧС сообщает, что в 10:45 возгорание было локализовано.

По данным источника "Интерфакса", площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Позже столичный главк МЧС подтвердил информацию о ликвидации пожара в музее Ивана Тургенева. "Пожар по адресу: улица Остоженка, дом 37/7, строение 1 - ликвидирован в 10:49", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Информации о пострадавших в МЧС не поступало.