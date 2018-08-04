Пожар в музее Тургенева в Москве ликвидировали

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожарным удалось справиться с возгоранием в столичном музее Ивана Тургенева, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Около 10:45 - ликвидация", - сказал собеседник агентства.
Между тем, столичный главк МЧС сообщает, что в 10:45 возгорание было локализовано.
По данным источника "Интерфакса", площадь пожара составила 70 квадратных метров.
Позже столичный главк МЧС подтвердил информацию о ликвидации пожара в музее Ивана Тургенева. "Пожар по адресу: улица Остоженка, дом 37/7, строение 1 - ликвидирован в 10:49", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Москве.
Информации о пострадавших в МЧС не поступало.
Музей И.С.Тургенева расположен в здании, построенном после московского пожара 1812 года. В нем в 1840-1850-х годах жила мать писателя. Именно там произошли события, составившие канву рассказа "Муму".
Музей И.С.Тургенева в данном здании основан в 2007 году. Дом имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В сентябре 2015 года особняк закрылся на реставрацию.