В Москве началась проверка в связи с жалобой преподавателя ВШЭ на полицию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Столичная транспортная прокуратура начала проверку в связи с сообщениями СМИ о неадекватных действиях полиции при задержании на Ярославском вокзале преподавателя ВШЭ Владимира Бродского.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с публикацией в СМИ сообщения о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов и задержании мужчины на Ярославском вокзале", - сказали в ММТП.

Там уточнили, что речь идет о профессоре Бродском, а проверка поручена Московско-Ярославскому транспортному прокурору. "Ее ход контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой", - отметил представитель ведомства.

Ранее преподаватель ВШЭ сообщил в соцсетях, что подвергся издевательствам со стороны полицейских около Ярославского вокзала в Москве. По его словам, трое сотрудников полиции в штатском задержали его и препроводили в отделение для проверки документов. Там его подвергли унизительному досмотру, а затем отпустили.

Об этом инциденте Бродский написал на горячую линию МВД России.

В пресс-службе транспортного управления МВД по ЦФО "Интерфаксу" сообщили, что допустившим нарушения сотрудникам может грозить привлечение к ответственности.

"В настоящее время, по факту опубликованной в СМИ информации о задержании гражданина на Ярославском вокзале проводится проверка, - сказал сотрудник пресс-службы. - В случае установления в действиях сотрудников полиции нарушений законодательства они будут привлечены к ответственности".