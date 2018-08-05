В Москве расследуют обстоятельства гибели сына бизнесмена Михаила Хубутии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства самоубийства в квартире в центре Москвы сына бизнесмена Михаила Хубутии - Николоза, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала она в воскресенье "Интерфаксу", отвечая на вопрос о гибели Николоза Хубутии.

Со своей стороны осведомленный источник сообщил агентству, что его тело было обнаружено в запертой изнутри комнате в квартире на Малой Бронной улице.

Он отметил, что "в последнее время молодой человек находился в состоянии депрессии, писал друзьям, что ему все надоело, и он устал".

Михаил Хубутия - бизнесмен и общественный деятель, президент общественной организации "Союз грузин в России".