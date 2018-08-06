Москва

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы вновь превысил допустимую норму

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Автоматическая станция, установленная в столичном районе Печатники, в ночь на понедельник зафиксировала повышенный уровень сероводорода, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, содержание вредного вещества около 5:00 превысило допустимую норму в 2,2 раза.

Предельно допустимая максимально разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДК м.р.) установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Печатниках ночью было отмечено 0,0176 мг/м3.

"Мосэкомониторинг" в ночь на 4 августа уже фиксировал двукратное превышение уровня сероводорода в Печатниках.

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Теги: Москва, Печатники
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