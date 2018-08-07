Москва

Звезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском баре

Актер получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе перепалки с одним из посетителей клуба

Звезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском баре
Французский актер Сами Насери
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Врачи диагностировали у французского актера Сами Насери - звезды серии фильмов "Такси" - закрытую черепно-мозговую травму после конфликта в столичном клубе. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре, расположенном в здании на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил Насери по лицу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на следующий день врачи диагностировали актеру закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась, и он ушел из больницы.

По данному факту проводится проверка.

Источник также уточнил, что драку с актером затеяли приезжие из Белоруссии.

"Правоохранители задержали участников потасовки со звездой фильмов "Такси" - французским актером Сами Насери. Ими оказались приезжие из Белоруссии", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Москва, Сами Насери
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Звезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском баре

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