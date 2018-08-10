На бывшей территории ЗИЛа в Москве открыт проспект Лихачева

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу новую магистраль - проспект Лихачева - с путепроводом через Московское центральное кольцо на территории ЗИЛа, а также осмотрел новый парк "Тюфелева роща".

По его словам, в Москве на месте бывшей промзоны ЗИЛ формируется новое ядро развития. "Рядом здесь огромный спортивный кластер, технопарк, комплексная жилая застройка, крупнейший детский тематический парк, территория превращается в одну из самых развитых территорий комплексной застройки Москвы", - сказал мэр.

Проспект Лихачева пересекает МЦК, поэтому вместе с дорогой была построена эстакада. Он является центральной автодорожной магистралью ЗИЛа, его длина составляет порядка трех километров. Новый проспект возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив тем самым набережные и местные улицы. Движение по проспекту будет организовано по двум-трем полосам в каждую сторону. Центральным инженерным сооружением проспекта является автодорожный путепровод через пути МЦК протяженностью почти километр со съездами и разворотом в подэстакадном пространстве.

Новый парк "Тюфелева роща" расположен рядом с жилым комплексом "ЗИЛАРТ". Проект парка был разработан известным голландско-американским ландшафтным дизайнером и урбанистом Джерри Ван Эйком. В рамках проекта благоустроено десять гектаров общественного пространства. Высажено порядка 3,5 тысяч деревьев и кустарников, разбиты цветники площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также парк украшает арт-объект в виде перголы длиной 1,3 километра, представляющий собой крытую прогулочную зону и смотровую площадку.