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Москва

На бывшей промзоне ЗИЛ в Москве построят самую большую школу в России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая в России школа будет построена на юге Москвы в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В следующем году на территории бывшей промзоны #ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят", - написал он на своей странице в твиттере в субботу.

Мэр уточнил, что на базе школы развернется детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования.

Теги: Москва, Сергей Собянин, ЗИЛ
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