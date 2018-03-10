На бывшей промзоне ЗИЛ в Москве построят самую большую школу в России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшая в России школа будет построена на юге Москвы в 2019 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В следующем году на территории бывшей промзоны #ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят", - написал он на своей странице в твиттере в субботу.

В следующем году на территории бывшей промзоны #ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят. На базе школы сделаем детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 марта 2018 г.

Мэр уточнил, что на базе школы развернется детский технопарк "Кванториум" с программами дополнительного образования.