В Подмосковье из-за смерти водителя за рулем пострадали четверо детей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Четверо детей пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Подмосковье, перевозивший детей водитель погиб, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса перевозил восьмерых детей из пансионата "Бекасово". Во время поездки у него оторвался тромб, и он скончался", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. Четверо пострадавших детей госпитализированы. Дальнейшая информация уточняется.