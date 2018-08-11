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Москва

Число пострадавших в ДТП в Подмосковье детей увеличилось до шести

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В результате ДТП с участием автобуса в Наро-Фоминском районе Московской области легкие повреждения получили шестеро детей, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

"Автобусом из Бекасовского санатория в Наро-Фоминском районе везли на станцию Нара для отбытия в Москву 23 ребенка и двух сопровождающих. Сегодня дети должны были отправиться домой в Нижний Тагил. Автобус попал в ДТП, в результате чего пострадали шесть детей, их доставили в районную больницу. Детей сейчас обследовали, повреждений серьезных нет (синяки, ссадины, у одного мальчика небольшой порез от стекла)", - говорится в сообщении.

Все дети на данный момент отправлены на электричке в Москву, отмечается в пресс-релизе.

Ранее источник сообщил, что в результате ДТП пострадали четверо детей.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса перевозил детей из пансионата "Бекасово". Во время поездки у него оторвался тромб, и он скончался", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

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Теги: Подмосковье

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