Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Август и сентябрь в Московском регионе ожидаются в среднем по температуре выше климатической нормы, осенью будет бабье лето, заявил "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"Но так или иначе, бабье лето - это высокое давление, антициклон. В сентябре и октябре - бабье лето не обязательно приходится на сентябрь - такие эпизоды с высокой вероятностью будут", - сказал Киктёв в интервью агентству.

По его словам, август по долгосрочному прогнозу в Центральной России ожидается выше климатической нормы, сентябрь тоже будет, в основном, теплым.

"По долгосрочному прогнозу в центральном регионе август предполагался по температуре выше климатической нормы. По предварительным оценкам на сентябрь, холода также пока не видно", - сказал Киктёв.

Он также напомнил, что такое бабье лето с точки зрения метеоролога: так называют достаточно длинный период антициклональной погоды осенью в средних широтах. При этом собеседник агентства напомнил, что все-таки такая погода не обязательно означает летнее тепло в осенние дни: все зависит от того, в какой части гребня высокого давления окажется регион - в его западной части или в восточной. На западе - теплее, на востоке - холоднее.