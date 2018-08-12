Вор ранил двух полицейских в магазине на Волгоградском проспекте в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Двое полицейских при задержании вора в магазине на Волгоградском проспекте в Москве получили ранения, они госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"В субботу поступило сообщение о краже из магазина по адресу: Волгоградский проспект, 105. Обнаруженный там мужчина повел себя агрессивно и напал на двоих полицейских, нанеся им колото-резаные ранения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, нападавший был ранен из табельного оружия. Он и пострадавшие полицейские госпитализированы.

"По факту происшествия проводится проверка", - добавил собеседник агентства.