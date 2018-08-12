Главные новости
В РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуВ миреИз аэропорта Сиэтла угнали самолетЭкономикаАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании
Москва

Вор ранил двух полицейских в магазине на Волгоградском проспекте в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Двое полицейских при задержании вора в магазине на Волгоградском проспекте в Москве получили ранения, они госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"В субботу поступило сообщение о краже из магазина по адресу: Волгоградский проспект, 105. Обнаруженный там мужчина повел себя агрессивно и напал на двоих полицейских, нанеся им колото-резаные ранения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, нападавший был ранен из табельного оружия. Он и пострадавшие полицейские госпитализированы.

"По факту происшествия проводится проверка", - добавил собеседник агентства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье летоНовый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето
Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплымиПодробнее
 В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублейВ Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей
Он занимал пост заместитель председателя правления коммерческого банкаПодробнее
 Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
По мнению Сергея Кузнецова, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожанПодробнее
 Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"
На месте съемочной площадки планируется построить часть автомобильной дороги Марьино-СаларьевоПодробнее
Пожарные потушили возгорание в пятиэтажке на западе МосквыПожарные потушили возгорание в пятиэтажке на западе Москвы
По предварительной информации, два человека погиблиПодробнее
 Обыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"Обыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"
Срок следствия по этому делу был ранее продлен до начала сентябряПодробнее
 Звезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском бареЗвезду фильма "Такси" Сами Насери побили в московском баре
Актер получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе перепалки с одним из посетителей клубаПодробнее
 Набравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУНабравший рекордные 400 баллов по ЕГЭ выпускник стал студентом МГУ
При поступлении на счету Руслана Салимгареева было в общей сложности 507 балловПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуВ миреИз аэропорта Сиэтла угнали самолетЭкономикаАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компанииВ миреПхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризацииВ миреВенесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на МадуроВ РоссииИстек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатов

Сенцова отправили из Салехарда на самолете

На севере Сахалина произошло землетрясение

Вор ранил двух полицейских в магазине на Волгоградском проспекте в Москве

Путин отправился на саммит по статусу Каспийского моря

Минобороны объяснило специфику подготовки летчиков Су-57 высокой ценой самолета

"Крылья Советов" победили "Ростов" в матче премьер-лиги

Конституционный суд Грузии отверг критику за решение о легализации марихуаны

Шойгу наградил победителей Армейских международных игр

Российские военные в Сирии уничтожили беспилотник в ударном снаряжении

Шойгу посоветовал немцам спросить у дедушек о разговорах с Россией с позиции силы

"Спартак" победил "Анжи" в матче премьер-лиги

"Спартак" победил "Анжи" в матче премьер-лигиПобедный гол москвичи провели в тот момент, когда в составе соперника осталось девять игроков Подробнее

Экс-премьер Крыма заявил об ограблении и избиении в собственном доме

Один человек погиб и двое пострадали в тройном ДТП с автобусом в Ростовской области

Что произошло за день: суббота, 11 августа

Избитого в колонии Макарова признали потерпевшим, Эрдоган пригрозил США начать искать новых союзников, а москвичам пообещали теплое начало осени Подробнее

Суд в Москве приговорил к 10 годам нигерийского наркоторговца, укусившего полицейского

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru