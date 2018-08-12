Главные новости
12августаВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 12 августаВ РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуВ миреИз аэропорта Сиэтла угнали самолет
В мире

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 августа

Мнимое отбытие Олега Сенцова в Киев, саммит каспийских государств, рассекреченный приказ Сталина

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- За ночь успели сообщить и опровергнуть информацию об отлете осужденного за терроризм Олега Сенцова в Киев. О самолете с Сенцовым на борту сообщила российская журналистка Виктория Ивлева, эту информацию опровергло управление ФСИН по Ямало-ненецкому округу.

- Владимир Путин отправился на саммит, где должны подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Встреча пройдет в казахстанском городе Актау.

- Министерство обороны опубликовало на сайте ряд документов, среди которых рассекреченный приказ о бомбежках Берлина в 1941 году.

- Два полицейских госпитализированы после задержания вора в магазине на Волгоградском проспекте в Москве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В мире
Из аэропорта Сиэтла угнали самолетИз аэропорта Сиэтла угнали самолет
Он разбился вскоре после взлетаПодробнее
 Пхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризацииПхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризации
Ким Чен Ын заявил, что уже пошел на уступки СШАПодробнее
 Венесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на МадуроВенесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на Мадуро
Оппозиционный депутат Хулио Борхес находится в КолумбииПодробнее
 КНДР отвергла сделанные США предложения по денуклеаризацииКНДР отвергла сделанные США предложения по денуклеаризации
Пхеньян обвиняет ряд американских чиновников в саботировании диалога, который начали Дональд Трамп и Ким Чен ЫнПодробнее
РФ заблокировала в комитете Совбеза ООН заявку США о санкциях против банка "Агросоюз"РФ заблокировала в комитете Совбеза ООН заявку США о санкциях против банка "Агросоюз"
США подозревают банк в переводе денег на создание в КНДР оружия массового уничтоженияПодробнее
 В Госдепе заявили о косвенном влиянии новых санкций на работу "Аэрофлота" в СШАВ Госдепе заявили о косвенном влиянии новых санкций на работу "Аэрофлота" в США
Ограничения не будут напрямую направлены на авиакомпанию, отметили в ГосдепеПодробнее
 В Белоруссии по "делу БелТА" задержали главреда информагентства БелаПАНВ Белоруссии по "делу БелТА" задержали главреда информагентства БелаПАН
В квартире Ирины Левшиной провели обыск и вскрыли системный блок ее компьютераПодробнее
 Оппозиционных депутатов парламента Венесуэлы лишили неприкосновенностиОппозиционных депутатов парламента Венесуэлы лишили неприкосновенности
Опальные политики называют попытку покушения на Мадуро постановкойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 12 августаВ РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуВ миреИз аэропорта Сиэтла угнали самолетЭкономикаАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компанииВ миреПхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризацииВ миреВенесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на Мадуро

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 августа

Мнимое отбытие Олега Сенцова в Киев, саммит каспийских государств, рассекреченный приказ Сталина Подробнее

ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии

Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года бомбить Берлин

Конгрессмен узнал, что ФБР рассматривает версию российского вмешательства в Шарлоттсвилле

Корабли ТОФ в ходе учений обстреляли торпедами субмарину условного противника

Акула атаковала подводного охотника на соревнованиях у берегов Приморья

Журналистка Ивлева не исключила возможности дезинформации о ситуации с Сенцовым

В Петербурге вспомнят погибших моряков подлодки "Курск"

Сенцова отправили из Салехарда на самолете

На севере Сахалина произошло землетрясение

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru