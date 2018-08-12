Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- За ночь успели сообщить и опровергнуть информацию об отлете осужденного за терроризм Олега Сенцова в Киев. О самолете с Сенцовым на борту сообщила российская журналистка Виктория Ивлева, эту информацию опровергло управление ФСИН по Ямало-ненецкому округу.

- Владимир Путин отправился на саммит, где должны подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Встреча пройдет в казахстанском городе Актау.

- Министерство обороны опубликовало на сайте ряд документов, среди которых рассекреченный приказ о бомбежках Берлина в 1941 году.

- Два полицейских госпитализированы после задержания вора в магазине на Волгоградском проспекте в Москве.