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Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Из-за преобладающего влияния антициклонов в Москве с начала августа на базовой столичной метеостанции на ВДНХ прирост осадков составил лишь 4 мм, что стало минимумом с 1948 года, сообщается на сайте "Метеоновости" в понедельник.

"Следует заметить, что даже в самом жарком, памятном своими температурными рекордами 2010 году, выпало 17,5 мм осадков, в знойном 1972 году тоже перепадали дожди", - говорится в сообщении.

При этом самым в Москве засушливым в истории метеонаблюдений август был в 1938 году, когда выпал лишь 1 мм дождей.

По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди в столичный регион вернутся не раньше среды, когда может выпасть 7 мм дождей, что составляет десятую часть месячной нормы осадков. Во вторник днем температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов тепла, в среду - 27-29 градусов. С четверга ожидается небольшое понижение температуры: в пятницу и в субботу в дневные часы температура составит чуть более 20 градусов.

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