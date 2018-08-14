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Москва

Boeing-747 с отказавшим двигателем благополучно сел во "Внуково"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Дальнемагистральный лайнер с пятью сотнями российских туристов на борту благополучно приземлился в Москве с отказавшим двигателем.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, двухпалубный Boeing-747 выполнял чартерный рейс из кипрской Ларнаки в московский аэропорт "Внуково".

"На борту самолета порядка 500 российских туристов из различных регионов страны. В связи с возникшей неисправностью во время полета командир экипажа принял решение отключить один из двигателей. При этом экипажу удалось благополучно посадить с одним неработающим двигателем", - сказал источник.

Он пояснил, что экипаж держал ситуацию под контролем, а технологические возможности самолета позволяли самолету добраться до Москвы и совершить посадку с неработающим двигателем.

Всего у Boeing-747 четыре двигателя.

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Теги: Москва, Внуково, Boeing 747
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