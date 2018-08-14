В Москве полиция задержала оппозиционера Удальцова

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил, что его задержали сотрудники правоохранительных органов в Москве.

"Меня задержали возле дома сотрудники полиции, везут в ОВД Красносельский для составления протокола по митингу 28 июля на Сахарова", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

В митинге против изменений в пенсионное законодательство 28 июля на проспекте Сахарова, по данным полиции, приняли участие шесть с половиной тысяч человек. Акция была согласована с властями Москвы, заявку на ее проведение подали представители фракции КПРФ. Заявленная численность мероприятия - до 10 тыс. человек.