На Удальцова составили протокол о повторном нарушении правил проведения митингов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов сообщил, что на него составлен протокол о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий за незаконную акцию перед началом согласованного митинга 28 июля.

"Меня доставили в ОВД "Красносельский", выяснилось следующее: оформлен административный протокол по событиям 28 июля. Логика предъявленного обвинения в том, что перед началом мероприятия, когда сбор участников шел, я организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства РФ", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

В связи с этим на него составлен протокол о повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий, (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), в ближайшее время он будет доставлен в Мещанский районный суд Москвы для определения наказания.

За нарушение части 8 статьи 20.2 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, обязательных работ на срок от сорока до двухсот часов, или административного ареста на срок до тридцати суток.

28 июля на проспекте Сахарова в Москве состоялся согласованный в властями митинг против изменения пенсионного законодательства.