Мосгорсуд освободил пятерых участников побоища на Хованском кладбище

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище в мае 2016 года, осужденных за хулиганство, после перерасчета срока реального наказания согласно новым поправкам в Уголовный кодекс.

"Апелляционным постановлением Московского городского суда приговор Щербинского суда Москвы от 11 декабря 2017 года изменен. Время содержания каждого из осужденных под стражей с 29 мая 2016 года по день вступления приговора в законную силу зачтен в срок лишения свободы каждому из расчета - день под арестом за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режим", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Осужденные Ходжикурбон Буриев, Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Шоимардон Ахмадов были освобождены из-под стражи, пояснили в Мосгорсуде. В остальной части приговор оставлен без изменений, добавил собеседник агентства.

Щербинский суд признал всех пятерых виновным в хулиганстве и назначил им по три года колонии общего режима каждому.