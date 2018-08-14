Мосгорсуд освободил пятерых участников побоища на Хованском кладбище

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил из-под стражи пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище в мае 2016 года, осужденных за хулиганство, после перерасчета срока реального наказания согласно новым поправкам в Уголовный кодекс.
"Апелляционным постановлением Московского городского суда приговор Щербинского суда Москвы от 11 декабря 2017 года изменен. Время содержания каждого из осужденных под стражей с 29 мая 2016 года по день вступления приговора в законную силу зачтен в срок лишения свободы каждому из расчета - день под арестом за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режим", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Осужденные Ходжикурбон Буриев, Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Шоимардон Ахмадов были освобождены из-под стражи, пояснили в Мосгорсуде. В остальной части приговор оставлен без изменений, добавил собеседник агентства.
Щербинский суд признал всех пятерых виновным в хулиганстве и назначил им по три года колонии общего режима каждому.
14 мая 2016 года на Хованском кладбище произошла массовая драка, в которой, по данным полиции, приняли участие около 200 человек, большинство - уроженцы Центральной Азии и Северокавказского региона РФ. Погибли три человека, еще около 30 были ранены. Более сотни участников были задержаны.
Вступивший в силу 4 июля 2018 года закон внес поправки в 72 статью УК РФ. Согласно документу, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета день в СИЗО за 1,5 дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; день в СИЗО - за два отбывания наказания в колонии-поселении.