На "зеленой" линии московского метро произошел сбой

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро затруднено с 11:45, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Поезда не ходят на участке от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" по направлению из центра", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительной версии, причиной сбоя стало возгорание оборудования на контактном рельсе. "Движение поездов на линии планируется восстановить после проверки контактного рельса", - добавил источник.

В пресс-службе столичного метро в то же время сообщили, что интервалы в движении поездов на Замоскворецкой линии увеличены на участке от станции "Новокузнецкая" до станции "Каширская".

"Мы прикладываем все усилия для скорейшего ввода движения в график", - сообщается в твиттере столичной подземки.