Главные новости
В РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваВ РоссииВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ миреПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее время
Москва

На "зеленой" линии московского метро произошел сбой

По предварительным данным, на контактном рельсе загорелось оборудование

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро затруднено с 11:45, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Поезда не ходят на участке от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" по направлению из центра", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительной версии, причиной сбоя стало возгорание оборудования на контактном рельсе. "Движение поездов на линии планируется восстановить после проверки контактного рельса", - добавил источник.

В пресс-службе столичного метро в то же время сообщили, что интервалы в движении поездов на Замоскворецкой линии увеличены на участке от станции "Новокузнецкая" до станции "Каширская".

"Мы прикладываем все усилия для скорейшего ввода движения в график", - сообщается в твиттере столичной подземки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, метро
Москва
Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатнымПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным
До 2020 года столица планирует закупить 900 электробусовПодробнее
 Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"
Акция не согласована и заявка столичным властям не подаваласьПодробнее
 Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в МосквеИсточник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в Москве
По версии следствия, девушки заранее планировали и готовили убийствоПодробнее
 Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье летоНовый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето
Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплымиПодробнее
В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублейВ Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей
Он занимал пост заместитель председателя правления коммерческого банкаПодробнее
 Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
По мнению Сергея Кузнецова, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожанПодробнее
 Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"
На месте съемочной площадки планируется построить часть автомобильной дороги Марьино-СаларьевоПодробнее
 Пожарные потушили возгорание в пятиэтажке на западе МосквыПожарные потушили возгорание в пятиэтажке на западе Москвы
По предварительной информации, два человека погиблиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваВ РоссииВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ миреПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее времяКультураСкончался писатель Эдуард УспенскийВ РоссииПробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 годуВ РоссииКремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына

На "зеленой" линии московского метро произошел сбой

По предварительным данным, на контактном рельсе загорелось оборудование Подробнее

АЛРОСА опробовала расчеты с зарубежными клиентами в рублях

Ученые рассказали, как молодь хамсы приспособилась к Крымскому мосту

Канадская "дочка" "Росатома" Uranium One прекратила добычу и законсервировала рудник в США

Суд в Турции отказался освободить из-под домашнего ареста американского пастора

Возглавляемую ЛГБТ-активистом правозащитную НКО из Петербурга внесли в реестр иноагентов

Назначен новый глава ульяновского Минздрава после скандала с госзакупками лекарств

Крымский Генбанк прекратил обслуживание карт Visa и MasterCard

Таким образом, на полуострове не осталось банков, эмитирующих карты данных платежных систем Подробнее

Император Акихито последний раз публично раскаялся за действия Японии во Второй мировой войне

Лира перешла к росту в паре с долларом на действиях ЦБ Турции

В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМ

В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМПо данным следствия, 8 июля несколько расстроенных сотрудников ИК-5 в Чите избили двоих заключенных Подробнее

В Кремле из СМИ узнали о просьбе ученых помочь обвиняемому в госизмене сотруднику ЦНИИмаш

Житель Поморья получил 6 лет колонии за оправдание в интернете действий Брейвика

Осужденный Алексей Лебедев является одним из учредителей незаконно самопровозглашенного государства "Русская Республика" Подробнее

Медь подешевела до менее $6 тысяч за тонну впервые за год

Песков высказался по поводу прошения о помиловании Сенцова

Песков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваПо его словам, говорить об отказе в помиловании некорректно, так как сам Сенцов такого прошения не писал Подробнее

Иркутский избирком зарегистрировал подгруппу КПРФ по пенсионному референдуму

Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьеру страны

Рубль слегка снизился к доллару и евро после значительного роста накануне

ЦБ РФ 13 августа не покупал валюту для Минфина

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru