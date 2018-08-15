Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" по направлению из центра прервано уже более часа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Движение поездов на этом участке было прервано из-за возгорания оборудования на контактном рельсе в 11:45", - сказал собеседник агентства.

По его информации, из-за сбоя на платформах Замоскворецкой линии скапливаются пассажиры.

Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", на перегоне от станции "Динамо" до станции "Белорусская" состав остановился более чем на десять минут, по громкой связи дважды сообщали, что отправление поезда ожидается через пять минут. Затем поезд доехал до станции "Белорусская" и высадил всех пассажиров.

Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщила об отсутствии движения поездов от "Новокузнецкой" до "Орехово" по техническим причинам.