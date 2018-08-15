Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" по направлению из центра прервано уже более часа, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
"Движение поездов на этом участке было прервано из-за возгорания оборудования на контактном рельсе в 11:45", - сказал собеседник агентства.
По его информации, из-за сбоя на платформах Замоскворецкой линии скапливаются пассажиры.
Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", на перегоне от станции "Динамо" до станции "Белорусская" состав остановился более чем на десять минут, по громкой связи дважды сообщали, что отправление поезда ожидается через пять минут. Затем поезд доехал до станции "Белорусская" и высадил всех пассажиров.
Не ясно ничего. Люди выходят из метро со словами "не знаю" #автозаводская pic.twitter.com/CpHjmB3ikv— Elen_Elen (@elmalakhovskaya) 15 августа 2018 г.
Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщила об отсутствии движения поездов от "Новокузнецкой" до "Орехово" по техническим причинам.
На станцию метро "Автозаводская" прибыли пожарные. По некоторым данным, на Замоскворецкой линии возникли проблемы с кабелем. От "Новокузнецкой" до "Орехово" нет движения поездов. В обратном направлении интервалы увеличеныhttps://t.co/Orb9T427ny pic.twitter.com/TRiNzlUv8M— #говоритмосква (@govoritmsk) 15 августа 2018 г.