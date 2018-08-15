Главные новости
В РоссииСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестВ РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваМоскваЧасть "зеленой" линии московского метро была парализована больше часа
Москва

Движение поездов на "зеленой" ветке московского метро возобновлено

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" возобновлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в среду.

"Движение вводится в график", - сказал представитель пресс-службы.

Движение поездов на семи станциях Замоскворецкой линии было прервано в 11:45. По предварительной информации источника "Интерфакса", причиной сбоя стало возгорание оборудования на контактном рельсе.

Пресс-служба метрополитена сообщала об отсутствии движения поездов от "Новокузнецкой" до "Орехово" по техническим причинам. Поезда не ходили более часа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, метро

Новости по теме

Москва
Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часаЧасть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа
В метро загорелось оборудование, из-за чего на платформах скопились людиПодробнее
 Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатнымПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным
До 2020 года столица планирует закупить 900 электробусовПодробнее
 Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"
Акция не согласована и заявка столичным властям не подаваласьПодробнее
 Источник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в МосквеИсточник назвал продуманными действия сестер, убивших своего отца в Москве
По версии следствия, девушки заранее планировали и готовили убийствоПодробнее
Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье летоНовый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето
Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплымиПодробнее
 В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублейВ Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей
Он занимал пост заместитель председателя правления коммерческого банкаПодробнее
 Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" парыГлавный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары
По мнению Сергея Кузнецова, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожанПодробнее
 Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"Власти Москвы выпустили документ об изъятии территории "Дома-2"
На месте съемочной площадки планируется построить часть автомобильной дороги Марьино-СаларьевоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестВ РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваМоскваЧасть "зеленой" линии московского метро была парализована больше часаВ РоссииВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ миреПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее времяКультураСкончался писатель Эдуард Успенский

СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест

СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестЗаседание суда по этому вопросу ожидается 16 августа Подробнее

Самая северная палеолитическая стоянка древних людей обнаружена в Якутии

Фанаты киевского "Динамо" напали на болельщиков чешской "Славии" перед матчем ЛЧ

Путин отметил недостаток позитивного контента в соцсетях

В МИД РФ заявили о явной антироссийской направленности оборонного бюджета США

Прокурор Генуи назвал причиной обрушения моста человеческий фактор

В МИД РФ назвали безосновательными новые санкции США

Новая Зеландия ограничила продажи домов иностранцам

Среди погибших при обрушении моста в Италии оказались трое французов

В скандальном детсаду в Астрахани связанных детей оставляли на полу туалета

Движение поездов на "зеленой" ветке московского метро возобновлено

Синоптики предупредили, что с запада к Москве приближается гроза

Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа

Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часаВ метро загорелось оборудование, из-за чего на платформах скопились люди Подробнее

Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"

Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Обращения также поступили в Верховный суд и Минюст РФ Подробнее

В Самаре оштрафован районный депутат из-за конфликта с полицией после матча ЧМ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru