Движение поездов на "зеленой" ветке московского метро возобновлено

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Движение поездов на участке Замоскворецкой линии московского метро от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" возобновлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в среду.

"Движение вводится в график", - сказал представитель пресс-службы.

Движение поездов на семи станциях Замоскворецкой линии было прервано в 11:45. По предварительной информации источника "Интерфакса", причиной сбоя стало возгорание оборудования на контактном рельсе.

Пресс-служба метрополитена сообщала об отсутствии движения поездов от "Новокузнецкой" до "Орехово" по техническим причинам. Поезда не ходили более часа.