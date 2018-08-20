Во вторник в Москве перекроют несколько улиц в связи с Курбан-байрамом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В связи с проведением религиозных мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Курбан-байрам, в Москве во вторник введут временные ограничения движения транспорта вблизи мечетей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

21 августа с 04:00 до 11:00 вблизи Московской соборной мечети будет перекрыто движение транспорта на улицах Дурова, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской, Гиляровского (от Карельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (от проспекта Мира до Гиляровского). Также закроют съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Кроме того, в районе Исторической мечети в это же время закроют для автомобилей Большую Татарскую улицу, Старый и Малый Толмачевские переулки, Климентовский и Озерковский переулки. Полностью также перекроют Минскую улицу.

В районе Бутово 21 августа с 05:00 до 09:00 закроют для автомобилей улицу Академика Глушко и бульвар Дмитрия Донского (от улицы Академика Глушко до улицы Грина).

С 04:00 до 11:00 вторника ограничат движение по крайней левой полосе улицы Хачатуряна с отменой остановки городского транспорта "Новый Иерусалим".