Станцию "Проспект Мира" Кольцевой линии закроют на вход на время Курбан-байрама

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока во время празднования Курбан-байрама 21 августа станция "Проспект Мира" Кольцевой линии будет работать с 5:30 только на выход, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.

"Четыре эскалатора станции будут включены только на подъем для выхода в город. Таким образом, увеличится пропускная способность вестибюля и будет обеспечена безопасная перевозка участников мероприятия", - рассказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что по окончании массового завоза пассажиров станция возобновит работу в обычном режиме.

В пресс-службе рекомендовали жителям и гостям столицы 21 августа использовать для входа в метро ближайшие станции: "Сухаревская", "Проспект Мира" и "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии и "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.

Для проезда к ближайшим станциям метрополитена пассажиры могут воспользоваться наземным городским транспортом.

"Московский метрополитен приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров быть внимательными и заранее планировать маршрут поездки", - заявили в пресс-службе.