В Москве за ночь поймали более ста пьяных водителей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Более ста пьяных водителей поймали московские полицейские ночью в минувшую субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения 18 августа с 20:00 до 9:00 19 августа текущего года на территории Москвы было проведено профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", - говорится в сообщении.

По результатам рейда за управление автомобилем в нетрезвом состоянии задержали 102 человека, из них 48 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, отмечается в нем.

Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержаны четыре водителя, повторно управлявшие автомобилями в нетрезвом виде. Они впоследствии будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", сообщили в ГАИ.