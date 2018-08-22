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Москва

Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение

По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людей

Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На Старый Арбат можно было бы вернуть автомобильное движение, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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"Для меня, например, уход транспорта со Старого Арбата является все еще открытым вопросом. Люди очень любят машины, в них есть своя прелесть. К тому же Старый Арбат немного длинноват для пешеходной зоны", - заявил в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" С.Кузнецов.

По его мнению, здесь возможна организация нормального, корректного автомобильного движения, со светофорами и на невысокой скорости улицу.

"Это, скорее, оживляет, чем отнимает что-то у улицы. Кроме того, это дисциплинирует людей", - добавил Кузнецов.

Проект превращения Арбата в пешеходную зону был разработан и реализован в 1974-1986 годах коллективом архитекторов НИиПИ генплана Москвы и Моспроекта-2 (архитекторы М. В. Посохин, А. Э. Гутнов, З. В. Харитонова, Т. В. Малявкина, О. А. Баевский, и др.).

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Теги: Москва, Сергей Кузнецов

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