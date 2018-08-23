После стрельбы в центре Москвы возбудили уголовное дело

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы у посольства в центре Москвы, в результате которой пострадал полицейский, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ", - сказала Иванова.

По версии следствия, "мужчина, двигаясь по переулку Сивцев Вражек в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей".

"В ответ на противоправные действия мужчины сотрудники полиции применили в соответствии с ФЗ "О полиции" табельное оружие. Злоумышленник обезоружен и с ранением доставлен в медицинское учреждение города Москвы", - добавила представитель следствия.

Она сообщила, что пострадавшему полицейскому оказывается медицинская помощь.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего", - подчеркнула Иванова.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что мужчина напал с "травматом" на полицейских в центре Москвы. По словам собеседника агентства, нападавший мог находиться под действием наркотиков. "Мужчина вел себя неадекватно. Его поведение, возможно, объясняется действием психоактивных веществ, например наркотиков", - сказал источник.