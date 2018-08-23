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Мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве

Есть обновление от 21:42

Напавший, по предварительным данным, был под воздействием наркотиков

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия на улице в районе посольства Камбоджи и ранил полицейского", - сказал источник.

​Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, полицейские открыли ответный огонь. Напавший находится в критическом состоянии.

"Стрелявший получил фатальные ранения, но медики борются за его жизнь. Он в критическом состоянии", - сказал источник.

В неадекватном состоянии

Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, нападение совершил 25-летний уроженец Кавказа.

По словам собеседника агентства, он мог находиться под действием наркотиков. "Мужчина вел себя неадекватно. Его поведение, возможно, объясняется действием психоактивных веществ, например наркотиков", - сказал источник.

Причины нападения

Как сообщили "Интерфаксу", рассматриваются несколько версий нападения на полицейского в центре Москвы, среди них - завладение табельным оружием.

Другой источник в экстренных службах заявил, что причины, побудившие мужчину напасть на полицейских в центре Москвы - хулиганские,

"Предварительно - хулиганские побуждения. Стрелявший был в неадекватном состоянии", - сказал источник.

Посольство Камбоджи в Москве находится по адресу Староконюшенный переулок, дом 16 (близ станции метро "Кропоткинская").

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Теги: Москва, Камбоджа
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