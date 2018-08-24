На Большой Ордынке в Москве провалился участок дороги

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Провал дорожного покрытия произошел около полудня у дома 20 по улице Большая Ордынка около 12:00 пятницы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, дорожное покрытие провалилось под автомобилем КАМАЗ, который доставлял песок на одну из строительных площадок", - сказал собеседник агентства.

На Большой Ордынке в Москве самосвал частично провалился под асфальт. Движение транспорта на данном участке организовано по велодорожке. pic.twitter.com/ILz30KkPHn — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 24 августа 2018 г.

Он уточнил, что место провала огорожено, ведутся восстановительные работы.

"Движение по улице Большая Ордынка полностью перекрыто. Водителям рекомендуется объезд по улице Большая Полянка", - сказал источник.

В свою очередь, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщил на своей странице в твиттере, что неисправный грузовик перекрыл два ряда движения у дома 22/2 на Большой Ордынке.

В Центре рекомендуют исключить Большую Ордынку из маршрута передвижения по городу.