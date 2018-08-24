Частично восстановлено движение по Большой Ордынке, где грузовик провалился в яму

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - После инцидента с грузовиком, застрявшим в пятницу днем в образовавшейся в дорожном покрытии яме на Большой Ордынке в центре Москвы, движение автотранспорта по этой улице частично восстановлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Городские службы продолжают ликвидировать последствия инцидента, застрявший грузовик отбуксировали. Движение по улице пока запущено по одной полосе", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в течение нескольких часов из-за провалившегося в яму грузовика движение на Большой Ордынке было полностью перекрыто, из-за чего также пришлось временно менять маршруты наземного общественного транспорта.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что дорожное покрытие провалилось под автомобилем КАМАЗ, который доставлял песок на одну из строительных площадок.