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Пресс-центр

Совет по правам человека хочет получить законное право посещать СИЗО и колонии без разрешения ФСИН

В СПЧ после поездки в Карелию считают, что ФСИН не принимает достаточных мер для предотвращения случаев пыток в колониях, критически оценили в совете и работу надзорных органов

Москва. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ намерен просить Госдуму внести поправки в законодательство об общественном контроле, чтобы члены СПЧ могли посещать исправительные учреждения без разрешения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Я думаю, что из этой ситуации есть только один выход, а именно: предложить Госдуме внести изменения в этот закон и включить туда членов совета. Иначе мы должны сказать президенту, что мы не можем выполнить миссию, которая на нас возложена, а, согласно положению о совете, утвержденному президентом, мы обязаны его регулярно информировать о положении с правами человека в стране", - сказал М.Федотов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду.

Ранее стало известно, что членам СПЧ не удалось посетить колонии в Карелии, в частности ту, где ранее содержался заявивший о пытках оппозиционный активист Ильдар Дадин.

"Безусловно, мы рассматриваем этот запрет (посещения колоний) как нечто из ряда вон выходящее. Ничего подобного мы ранее не наблюдали. Совет уже шесть лет посещает колонии, следственные изоляторы. У нас бывали эпизодические истории, когда отказывали кому-то из членов совета в посещении конкретной колонии, а в данном случае отказано всем членам совета, которые участвовали в выездном заседании. Такого не было никогда", - отметил М.Федотов.

По его словам, согласно информации, полученной от ФСИН, причиной отказа стало то, что члены совета по законодательству об общественном контроле не наделены правом посещения исправительных учреждений.

"Целый ряд законов есть, там одна и та же норма повторяется, которая говорит о том, кто может посещать колонии и СИЗО без специального разрешения: например, президент РФ, прокурор, члены общественных наблюдательных комиссий и т.д. Там довольно длинный список - членов совета там нет. Если бы члены совета были в этом списке, нам не нужно было бы спрашивать разрешения ФСИН. Но в этой статье закона говорится, что иные лица вправе посещать колонии со специального разрешения. Именно поэтому мы спрашиваем каждый раз разрешение", - сказал глава СПЧ.

"В общем, логика здесь какая-то, я бы сказал странная", - подытожил М.Федотов.

При этом он отметил, что члены СПЧ в ходе выездного заседания не увидели причин для того, чтобы требовать отставки главы региона.

"Сегодняшняя отставка главы Карелии Александра Худилайнена не имеет никакого отношения к результатам нашей поездки. Все, что мы увидели в Карелии, для нас не стало основанием для того, чтобы требовать отставки главы республики", - сказал М.Федотов.

Он отметил важность того, чтобы проведение выездного заседания СПЧ не становилась "народной приметой" для скорой отставки губернатора.

"Действительно, уже такие примеры были. Я имею в виду и главу Забайкальского края: мы приехали в Забайкалье, и вскоре глава региона подал в отставку; мы приехали в Краснодарский край, глава региона уехал на работу в министерство сельского хозяйства; сейчас мы только вернулись из Карелии и глава региона подал в отставку. Прошу не видеть в этом никакой закономерности", - добавил глава СПЧ.

Со своей стороны член СПЧ Андрей Бабушкин заявил, что ФСИН не контролирует ситуацию в колониях ряда регионов, в том числе Карелии, где выявлены случаи применения пыток к заключенным.

"Мы видим, что, к сожалению, ФСИН России, с нашей точки зрения, утратила контроль за процессами в ряде регионов, в том числе в Карелии. Мы видим, что в этих регионах создание "пыточных колоний" поставлено на широкую ногу, и никто бороться с пытками там не намерен. В лучшем случае готовы только имитировать борьбу. А когда кто-то из руководителей ФСИН пытается по-настоящему начать бороться с пытками, некие силы, не заинтересованные в этом, бьют им по рукам", - заявил он.

"Мы видим отработанные механизмы, которые позволяют требования режима, надзора, распорядка дня превращать в орудия жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания", - отметил А.Бабушкин.

По его словам, "на сегодняшний день ни у органов прокуратуры, ни у Следственного комитета, ни у ФСИН России нет механизма, алгоритма выявления и пресечения жестокого обращения и пыток".

"Ни одного случая нам неизвестно, когда бы заявителя о пытках или свидетелей, на которых оказывается массированное давление, вывезли бы в другой регион. В частности, по Карелии мы настаивали, чтобы этих людей вывезли в Ленинградскую область. Ни одного случая нам не известно, когда бы была проведена полноценная проверка", - сказал член Совета.

Он напомнил, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает широкий спектр действий, в частности, в случае поступления заявления о применении физического насилия к заключенному необходимо сразу изъять и сохранить записи с видеокамер и видеорегистраторов, чего, по его словам, не делается.

Критически оценили члены СПЧ и работу надзорных органов.

"Когда людей пока просто пытают громким звуком, ну, примите меры прокурорского реагирования! Ну, внесите представление, ну, придите, шумометрами замерьте эти самые 90 децибел, которые просто выворачивают мозги наизнанку. Увы, эти простейшие вещи не делаются", - посетовал А.Бабушкин.

Он сообщил, что на 6 марта назначено специальное заседание совета, посвященное проблемам общественного контроля в РФ, "где, конечно же, будет рассматриваться вопрос об общественном контроле в учреждениях ФСИН России".

А.Бабушкин также выразил удивление тем, что представители управления ФСИН по Карелии не пожелали участвовать в организованном "круглом столе" по ситуации в карельских колониях, куда прибыли зампрокурора республики, и. о. руководителя Следственного управления, правозащитники, депутаты Заксобрания Карелии.

С ним согласен и другой член совета Максим Шевченко. Неявка представителей Карельского УФСИН на "круглый стол" по проблемам тюремной системы в республике при участии СПЧ, создает "опасный прецедент" для всей тюремной системы в РФ, считает он.

"УФСИН не только не пускает в колонии, это еще можно было бы объяснить режимом, болезнями, но и не приходит ни один представитель УФСИН на "круглый стол", на котором присутствуют представители всех силовых ведомств республики, присутствует представитель главы республики в достаточно высоком статусе замгубернатора. От УФСИН Карелии не было никого",- сказал М.Шевченко.

По его словам, "круглый стол" посетили также бывшие заключенные, правозащитники, адвокаты, связанные с резонансными делами.

"Это, конечно же, принципиальная оскорбительная позиция, которая является крайне опасной, на мой взгляд, не только из-за того, что происходит в Карелии. Жалобы чудовищные, и нам не дали удостовериться, так ли это или не так",- отметил М.Шевченко.

"Я считаю, что это не позиция карельского УФСИН, я считаю это позиция центрального руководства, которое хочет создать прецедент изоляции зон, изоляции этой тюремной чудовищной системы от независимых глаз правозащитников, а то и юристов",- заявил он.

Члены СПЧ в ходе поездки в Карелию также выяснили, что в расселении аварийного и ветхого жилья в республике остаются проблемы, но они решаемы, заявил М.Федотов.

"Меня больше всего интересовала проблема переселения из аварийного и ветхого жилья, а также с острова Валаам. Здесь есть свои плюсы, есть и свои проблемы, но эта проблема решаема", - сказал М.Федотов.

Глава СПЧ подчеркнул, что в большом количестве населенных пунктов республики с советских времен остались бараки, в настоящее разваливаются печки и не сохранилась теплоизоляция, рассчитанная на один год, а не на 50 лет.

Кроме того, в части нового жилья, построенного взамен аварийного, отсутствует паровое отопление, вместо него установлены электрические обогреватели, которые могут быть гораздо дороже, а также оставят людей без тепла в случае аварии на электростанции.

Что касается Валаама, что, по мнению М.Шевченко, Валаамский монастырь в Карелии должен быть передан Русской православной церкви, переселение жителей из него останавливать не следует.

"Внутри совета по этому поводу есть разные мнения, но мое мнение однозначное, я считаю, что все религиозные объекты должны принадлежать верующим, тем религиозным организациям, которые выступают от имени верующих", - сказал М.Шевченко.

По мнению члена СПЧ, в этом вопросе не должна играть роль историческая принадлежность объектов.

"Православный Валаамский монастырь должен, безусловно, быть православным монастырем, все, кто в советское время поселился на его территории, в монастырских зданиях, должны получить компенсацию, должны быть переселены, но должны передать монастырь добровольно Русской православной церкви, в частности монахам Валаамского монастыря", - добавил М.Шевченко.

По его словам, жилье, которое предоставляется взамен передаваемого монастырю, не вызвало нареканий у членов СПЧ.

В ходе пресс-конференции глава СПЧ также сообщил, что законопроект о порядке донабора в состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) может быть внесен в Государственную думу уже на этой неделе.

"У меня есть основания полагать, что уже на этой неделе в Госдуму будет внесен проект закона о порядке довыборов членов ОНК, о дополнительном наборе в состав комиссий", - сказал М.Федотов.

Он отметил, что поправки в закон были подготовлены совместно СПЧ, Общественной палатой и уполномоченным по правам человека.

Выездное заседание Совета при президенте РФ по правам человека состоялось в Карелии 8-10 февраля.

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