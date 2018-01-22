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Стратегия по борьбе с онкозаболеваниями нуждается в совместном обсуждении врачей, экспертов и пациентского сообщества

Врачи первичного звена утрачивают онкологическую настороженность из-за отсутствия междисциплинарного взаимодействия, считает эксперт Минздрава

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Пациентские организации обеспокоены тем, что их не привлекают к обсуждению Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.

"Документ этот направлен в Минздрав, он обсуждается, но мы пока не видим каких-то реальных шагов по его воплощению. Мало того, мы как пациентское сообщество очень озадачены тем, что нас ни в коем разе не привлекают к обсуждению этого документа", - сказала И.Боровова на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

По ее словам, ранее уже был положительный опыт, когда к разработке Стратегии ранней помощи пациентам была привлечена большая междисциплинарная команда и большой спектр общественных объединений, после чего "этот документ стал более устойчивым и практикоприменимым". Так как "только люди, которые сталкиваются с применением того или иного закона, могут знать, как он работает", считает И.Боровова.

"Онкологи наши, научное сообщество, они большие молодцы - мы видим, какого уровня достижения есть в Российской Федерации, но писать этот большой масштабный документ только с одной стороны, на наш взгляд, не совсем правильно", - сказала президент ассоциации.

Она добавила, что "многие экспертные площадки готовы к обсуждению и внесению в этот документ именно тех позиций и нюансов, которые сыграют значимую роль".

И.Боровова отметила, что в настоящее время появилось огромное количество новых технологий по выявлению и лечению рака, которые должны войти в стратегию.

В свою очередь первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья и развитию здравоохранения, директор научного клинического центра отоларингологии Минздрава России, д.м.н, профессор Николай Дайхес заявил об отсутствии во взрослой онкологии междисциплинарного взаимодействия между специалистами общей практики и врачами-онкологами, "в результате и больной, который поступает сначала к специалисту узкому, он не всегда быстро и оперативно попадает к онкологу".

"Откуда такие цифры, о которых мы сегодня говорим, когда при первичном поступлении пациента в онкологическое учреждение в 60-70% - я говорю про свою специальность - отоларингологию (рак гортани входит сегодня в пятерку, наверное, главных заболеваний) - у человека III-IV стадия заболевания", - сказал Н.Дайхес, занимающий должность главного внештатного отоларинголога Минздрава.

"Почему? Потому что обособление и отсутствие междисциплинарности привело к тому, что врачи первичного звена утрачивают онкологическую настороженность, с ними никто не работает", - отметил он.

По его словам, в результате бывают случаи, когда человека месяцами лечат от воспалительного заболевания вместо того, чтобы назначить ему обследование на онкологию.

Н.Дайхес заявил, что обособление онкологии в РФ сложилось с конца 80-х - начала 90-х годов прошлого века, когда она "когда онкология выделилась в абсолютно отдельное направление, и больше туда никого не просили подходить близко.

Он отметил, что "во всем мире онкология - это междисциплинарная система, в которой присутствуют десятки различных клинических специальностей, различного рода других направлений".

"Мы будем предлагать министерству здравоохранения и с общественной точки зрения составить, может быть, такой межведомственный совет, в который войдут и пациентские организации в вашем лице и специалисты других дисциплин, которые бы совместно обсуждал и саму стратегию и выработку решений", - заявил Н.Дайхес.

По его словам, это же касается и реабилитации пациента, который после операции у онколога попадает к врачу другой специальности, а также клинических рекомендаций, которые часто не отвечают реалиям, так как готовятся без привлечения всех возможных специалистов.

"Потому что изолированностью некая, так сказать, тоталитарность в этой ситуации, они недопустимы. Нам нельзя сегодня меряться какими-то в этом плане амбициями, потому что из-за этого происходит только одно - умирает пациент от онкологического процесса", - добавил он.

Вместе с тем Н.Дайхес заявил, что у Минздрава России и руководства страны в целом есть абсолютное понимание, что онкология на сегодня представляет собой наибольшую проблему в отечественной медицине, так как удалось "подтянуть" ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с инсультами, со здоровьем новорожденных и матерей.

"Вероника Игоревна (глава Минздрава В.Скворцова. - ИФ), если вы видели ее выступление, четко сказала, что главной проблемой сегодня для нас и главной задачей для нашей медицины является развитие системы помощи онкологическим пациентам", - отметил Н.Дайхес, добавив, что планы строительства новых онкоцентров и выделение соответствующих капитальных вложений является, безусловно, положительным фактов.

13 ноября в Москве состоялось пятое Всероссийское совещание профильной комиссии по специальности "онкология". На заседании была утверждена Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года, сообщили в пресс-службе онкоцентра имени Блохина.

Там уточнили, что она нацелена на разработку и реализацию комплекса мер для профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями, снижение общей смертности от онкологии. В рамках стратегии планируется внедрить диагностические программы раннего выявления заболеваний, обеспечение пациентов качественными и доступными лекарствами, укрепление кадрового потенциала.

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля.

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