Дивиденды Сбербанка на пакет ЦБ за 2017 год будут ниже плановых 150 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Дивиденды на пакет ЦБ РФ в Сбербанке за 2017 год будут меньше заложенных в бюджете 150 млрд рублей, но не значительно, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы договорились, что будем постепенно двигаться к заветной черте (50% прибыли по МСФО на дивиденды - ИФ), но с учетом анализа ситуации с достаточностью капитала". В этом году был план 150 млрд рублей в бюджете, по факту в номинальном выражении получится поменьше, но незначительно, это не будет критически для доходов бюджета", - заявил он.

Что касается ВТБ, то он по итогам 2017 года, как ожидается, выплатит половину чистой прибыли, сказал министр. "Собственно общие предложения (по уровню дивидендов ВТБ - ИФ) - 50% (прибыли - ИФ)", - сказал он.

Дискуссия о размере дивидендов

В конце декабря 2017 года Силуанов сообщал, что федеральный бюджет получит поступления от дивидендов Сбербанка за 2017 год "процентов на 15" меньше запланированных в бюджете 150 млрд рублей". "Уровень дивидендов будет чуть меньше 50% (чистой прибыли Сбербанка за 2017г - ИФ)", - сказал тогда министр. По его словам, Минфин вел переговоры со Сбербанком и ЦБ по росту дивидендов, повышение которых планируется привязать к уровню достаточности капитала.

До этого глава Сбербанка Герман Греф говорил, что дивиденды могут быть увеличены при достижении показателя в 12,5% по достаточности капитала, этого уровня предполагается достигнуть к 2020 году. Силуанов, со своей стороны, заявлял, что повышение дивидендов до половины прибыли может произойти и раньше, "если мы увидим достаточность капитала выше 12% с учетом методики расчета".

Греф в декабре заявил, что Сбербанк в 2017 году планирует получить свыше 700 млрд рублей чистой прибыли.

В конце января Греф в Давосе сообщал, что дискуссия о дивидендах Сбербанка за 2017 год еще продолжалась, обсуждался уровень примерно в 35% чистой прибыли. "Окончательно точку сможем поставить только тогда, когда будут подведены итоги по МСФО, достаточность капитала, мы договорились, что окончательную дискуссию проведем после этого. Я думаю, это конец марта - апрель", - отметил Греф.

В бюджете РФ на 2018-2020 годы предусмотрены поступления от дивидендов Сбербанка за 2017 год в размере 150 млрд рублей. Поскольку ЦБ РФ принадлежит 50% плюс 1 акция Сбербанка, то общий размер дивидендов, исходя из планов по бюджету, должен при этом составлять 300 млрд рублей, что может соответствовать примерно 50% чистой прибыли по МСФО за 2017 год.

По итогам 2016 года Сбербанк направил на дивиденды около 135 млрд рублей, или порядка 25% годовой прибыли по МСФО, годом ранее банк выплатил дивиденды в размере примерно 44,5 млрд рублей, или 20% чистой прибыли по МСФО.