ВЭБ подписал первые соглашения в рамках фабрики проектного финансирования

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) подписал первые меморандумы о намерениях по организации синдикатов для реализации проектов в рамках фабрики проектного финансирования с инициаторами будущих проектов, говорится в сообщении банка.

Общая стоимость первых проектов, по которым подписаны соглашения, составляет 180 млрд рублей. ВЭБ раскрыл детали четырех проектов "фабрики".

В частности, одним из проектов является строительство Тайшетского алюминиевого завода мощностью 429 тыс. тонн стоимостью 80,3 млрд рублей. Заемщиком выступает ООО "РусАл Тайшет", предусматривается финансирование проекта участниками синдиката в равных долях. Объем участия ВЭБа - 18,5 млрд рублей. Средства предоставляются на 14 лет.

В рамках "фабрики" будет профинансировано завершение строительства и запуск в эксплуатацию прокатного комплекса Красноярского металлургического завода ("КраМЗ", входит в En+ Олега Дерипаски). Общая стоимость проекта составляет 8,1 млрд рублей, участие ВЭБа - до 6,8 млрд рублей.

Кроме того, планируется также предоставить средства на строительство третьей очереди производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в Тульской области. Общая стоимость проекта 23,7 млрд рублей. Инициатором проекта является ОАО "Щекиноазот".

Также проектом "фабрики" станет организация производства активной фармацевтической субстанции стронция-84 (ЛС 82Sr). Проект общей стоимостью 3,2 млрд рублей реализует Центр развития ядерной медицины.

Ранее сообщалось, что ВЭБ отобрал первые шесть проектов для запуска начального этапа фабрики проектного финансирования. Помимо уже перечисленных, банк планировал профинансировать создание катализаторного производства "Газпромнефть - каталитические системы" и возведение транспортно-перегрузочного комплекса "ВаниноТрансУголь".

Предполагается, что в 2018 году, пока "фабрика" будет работать в пилотном режиме, проекты будут выноситься на рассмотрение набсовета ВЭБа. Этот же орган управления будет следить за использованием средств на счету специализированного общества проектного финансирования (СОПФ), которое займется выпуском облигаций под проекты.

В федеральном бюджете на 2018 год заложены субсидии ВЭБу на компенсацию процентных расходов по "фабрике" на сумму свыше 820 млн рублей, а также предусмотрены госгарантии объемом 294 млрд рублей по облигациям, которые будет выпускать СОПФ.

Финансирование в рамках "фабрики" планируется предоставлять на срок до 15 лет на сумму от 3 млрд рублей. Обсуждаются разные варианты расчета ставок по кредитам: они могут быть фиксированными (рассчитываться как инфляция в 4% плюс доходность инфляционных ОФЗ плюс премия, но не более 3,5%) или плавающими, привязанными к ключевой ставке ЦБ.

Предполагается, что 20% по проектам "фабрики" будет составлять акционерный капитал (доля ВЭБа в нем не превысит треть, остальные средства должны предоставить инициаторы проекта), 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.

Общий объем долгового финансирования будет разделен на транш "А" (от 10% до 40% финансирования) с низкой доходностью для институциональных инвесторов, "Б" - с большей доходностью, но менее защищенный (для банков). Кроме того, ВЭБ потом ввел еще и необязательный транш "В" (до 20% суммы финансирования) - для него самого, который может стать защитным по траншам "А" и "Б".