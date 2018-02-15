Кудрин оценил возможный рост пенсий при повышении пенсионного возраста

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин назвал амбициозными показатели, заложенные правительством в стратегии пенсионного развития - 25 тысяч рублей в сегодняшних ценах, отметив, что реальный рост пенсий невозможен без постепенного повышения пенсионного возраста.

"Это (намеченные показателем правительства - ИФ) очень амбициозные показатели. Без срока (в которые они должны быть реализованы - ИФ) эти показатели сложно оценивать", - сказал Кудрин "Интерфаксу" в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Ранее "на полях" Российского инвестиционного форума вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительству РФ в ближайшее время придется определиться со сроками достижения пенсий уровня в 25 тыс. рублей. Такое увеличение пенсий, по ее словам, заложено в соответствующей стратегии, но сроки в документе не определены.

Со своей стороны Кудрин заявил, что в ЦСР рассчитывают на повышение пенсии на 30% при условии повышения пенсионного возраста.

"Я этих предложений (для реализации стратегии - ИФ) не видел, хотя мы с Минтрудом работали. По нашим оценкам, я буду говорить не о номинальном варианте, а в реальном выражении. Мы считаем, что в реальном выражении - повышение пенсии плюс инфляция, то есть с учетом инфляции - она (пенсия - ИФ) должна подняться на 30% при повышении пенсионного возраста. То есть каждый пенсионер будет на треть лучше жить в результате повышения пенсионного возраста. Вообще, повышение пенсионного возраста - в пользу пенсионеров", - сказал Кудрин "Интерфаксу".

По его словам, если сравнить уровень пенсий, предлагаемый ЦСР с тем, что предлагает правительство, то цифры у последнего несколько больше. ЦСР предлагает за шесть лет увеличить уровень пенсий в реальном выражении на треть.

"Это более четкая оценка, потому что я даю срок, в реальном выражении независимо от инфляции, то есть на треть должен вес пенсии быть выше", - сказал Кудрин.

По его словам, "в варианте ЦСР за 16 лет нужно перейти к пенсионному возрасту у женщин - 63 года и за 10 лет перейти к пенсионному возрасту у мужчин 65 лет, то есть это по полгода (прибавление пенсионного возраста - ИФ) в год".