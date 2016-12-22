Число жертв алкогольного отравления в Иркутске увеличилось до 72 человек

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 72 человека, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Лебедева.

"Всего от отравления пострадали 118 человек, из них к настоящему времени скончались 72. В медучреждениях погиб 41, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - сообщила Лебедева.

В больницах остаются 33 человека. Шесть человек выписаны, еще семь самостоятельно покинули лечебные учреждения.

Ранее Минздрав сообщал о 71 погибшем, из них 40 человек умерли в больницах.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 12 человек - предприниматели и сотрудники торговых точек.