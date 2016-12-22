Генпрокуратура задумалась о заведении дел на чиновников из-за отравления "Боярышником"

По последним данным, в результате алкогольного отравления в Иркутской области скончались 72 человека

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На чиновников, халатность которых привела к массовой гибели людей от алкогольного отравления в Иркутской области, могут быть возбуждены уголовные дела, заявил "Интерфаксу" первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман.

"По результатам прокурорской проверки будут приняты жесткие меры вплоть до постановки вопроса о возбуждении уголовных дел о халатности и бездействии должностных лиц в связи с этой чрезвычайной ситуацией. Причем не только по конкретному данному факту, но и по другим", - сказал Буксман.

По его словам, прокурорская проверка в Иркутской области должна дать ответы на ряд вопросов. "Мы сейчас оцениваем произошедшее, как это вообще могло возникнуть, где были контрольные органы, местная власть", - отметил первый замгенпрокурора.

По последним данным, число жертв отравления "Концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске выросло до 72 человек. Косметическое средство содержало метиловый спирт или метанол, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 12 человек - предприниматели и сотрудники торговых точек.