Суд в Кургане отказался освободить осужденную за репост воспитательницу

Но решил снизить ей тюремный срок на месяц

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Курганский областной суд в четверг смягчил приговор жительнице Екатеринбурга, воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, получившей полгода колонии за репост видео с издевательствами над ребенком, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Судебная комиссия по уголовным делам Курганского областного суда приняла решение изменить приговор Евгении Чудновец в части назначенного наказания. Срок отбывания в колонии снижен на один месяц - с 6 до 5 месяцев", - сказал сотрудник пресс-службы.

Адвокат осужденной Алексей Бушмаков сообщил агентству "Интерфакс", что суд также отменил передачу ребенка Чудновец в приют.

"Мы намерены обжаловать решение суда в Европейском суде по правам человека", - отметил он.

Чудновец участвовала в судебном заседании через конференцсвязь из СИЗО. Там она и останется до отправки в колонию.

В августе 2015 года Чудновец на своей странице в соцсети сделала репост видеоролика с обнаженным ребенком, в отношении которого совершались сексуальные действия. Как утверждает ее адвокат, она сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были осуждены на 3 и 6 лет лишения свободы.

Тем не менее 8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной по ч.2 ст.242.1 УК РФ ("Публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенной в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием интернета"). Она была пригововрена к шести месяцам в колонии общего режима.

В связи с многочисленными обращениями и с учетом общественного резонанса глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по уголовному делу о привлечении к уголовной ответственности Чудновец.

Прокуратура Курганской области обжаловала приговор Чудновец, вынесенный Катайским районным судом с учетом того, что несудимая ранее женщина одна воспитывает 3-летнего ребенка. Прокуратура внесла в судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда представление, в котором поставила вопрос о назначении ей наказания, не связанного с лишением свободы.

"Сегодня в апелляционном рассмотрении дела прокуратура просила суд приговорить Евгению Чудновец к одному году исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы. Курганский областной суд изменил приговор Катайского районного суда, снизив наказание с полугода на пять месяцев колонии", - подтвердил "Интерфаксу" ее адвокат Алексей Бушмаков.

Он напомнил, что в суде первой инстанции прокуратура требовала для подсудимой 5 лет реального лишения свободы, а после оглашения наказания и возникшего общественного резонанса зампрокурора Курганской области Олег Седельников не согласился с решением районного суда из-за чрезмерно сурового наказания.