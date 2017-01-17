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Свердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницу

Она заявила, что напишет письмо уполномоченному по правам человека в РФ, а также выразила готовность обратиться к президенту с просьбой о помиловании

Свердловский омбудсмен вступилась за осужденную за репост видео воспитательницу
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила в защиту воспитательницы екатеринбургского детсада Евгении Чудновец, осужденной за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка.

"Мы ей будем помогать по освобождению. Здесь два варианта всего лишь как мы можем помочь. Я сегодня же вечером напишу подробное письмо Татьяне Николаевне Москальковой, уполномоченному по правам человека в РФ, мы направляем копии документов, которые есть с взысканием. На наш взгляд, взыскания носят достаточно формальный характер, может быть, они наложены по указке сверху. На наш взгляд, прокуратура Курганской области может тоже снять эти взыскания, поэтому я сегодня предложу это сделать зам генерального прокурору по УрФО, чтобы он направил своим коллегам в Курганскую область", - сообщила агентству "Интерфакс" Мерзлякова.

Омбудсмен добавила, что у Чудновец есть шанс на условно-досрочное освобождение.

"У нее 27 января наступает срок на условно-досрочное освобождение. Учитывая подавляющее резонансное мнение общественности, требующей все-таки за это не наказывать. Второе - позиция курганской прокуратуры была мягче, чем оказалось судебное решение. Третье, поскольку нам кажется, что очень формальны эти взыскания, и мы их снимем, то у нее есть шанс выйти по УДО", - пояснила Мерзлякова.

Омбудсмен отметила, если Чудновец не освободят условно-досрочно, то в феврале аппарат уполномоченного будет обращаться к президенту с просьбой о помиловании.

"Мы ей сегодня оставили перечень документов, которые необходимы для помилования. Она сказала, что постарается к 1 февраля их собрать и мы попробуем пойти этим путем. (...) Значит, в феврале будем обращаться к губернатору Свердловской области и к президенту о помиловании", - сказала Мерзлякова.

Обжалование приговора

В свою очередь, как сообщила агентству "Интерфакс" адвокат Мария Кириллова, защита Чудновец собирается обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Адвокат отметила, что Чудновец важна защита своей репутации.

"Естественно у нее умысла на распространение никакой порнографии не было. И ее естественно возмущает тот момент, что вроде как поборолась за права других, хотела привлечь внимание, чтобы были наказаны виновные в этих событиях, а получилось, что сама оказалась в местах лишения свободы", - сказала Кириллова.

По ее словам, она также направила официальный запрос в колонию N6 Нижнего Тагила, куда, по предварительной информации, Чудновец была этапирована из Курганской области.

Дело Чудновец

В августе 2015 года Чудновец распространила в одной из социальных сетей видеоролик с изнасилованием малолетнего ребенка. Как утверждают она и ее адвокаты, это было сделано для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка, они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

Однако 8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной по части 2 статьи 242.1 УК РФ (публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенной в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием интернета) и приговорил к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В связи с многочисленными обращениями и с учетом общественного резонанса председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата СКР провести проверку по уголовному делу.

Прокуратура Курганской области обжаловала приговор с учетом того, что не судимая ранее женщина одна занимается воспитанием трехлетнего ребенка. Прокуратура внесла в судебную коллегию по уголовным делам Курганского областного суда представление, в котором поставила вопрос о назначении ей наказания, не связанного с лишением свободы.

В конце декабря 2016 года Курганский областной суд смягчил приговор Чудновец - срок отбывания в колонии снижен с шести до пяти месяцев.

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